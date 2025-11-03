Websync (WEBS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Websync (WEBS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00960146. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WEBS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WEBS είναι $ 1.49, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00901109.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WEBS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Websync είναι $ 8.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WEBS είναι 878.51K, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.60K