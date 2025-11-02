Waveform by Virtuals (WAVE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00563472 Υψηλ. 24H $ 0.00634418 Υψηλή συνέχεια $ 0.01712062 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00486369 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.66% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -20.86%

Waveform by Virtuals (WAVE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00567216. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAVE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00563472 και ενός υψηλού $ 0.00634418, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAVE είναι $ 0.01712062, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00486369.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAVE έχει αλλάξει κατά +0.66% την τελευταία ώρα, -5.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -20.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Waveform by Virtuals (WAVE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.67M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.67M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Waveform by Virtuals είναι $ 5.67M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAVE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.67M