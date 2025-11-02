WAVE (WAV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00024681 $ 0.00024681 $ 0.00024681 Κατώτ. 24H $ 0.00025604 $ 0.00025604 $ 0.00025604 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00024681$ 0.00024681 $ 0.00024681 Υψηλ. 24H $ 0.00025604$ 0.00025604 $ 0.00025604 Υψηλή συνέχεια $ 0.02539264$ 0.02539264 $ 0.02539264 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00015716$ 0.00015716 $ 0.00015716 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.79% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.31%

WAVE (WAV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00024594. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAV μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00024681 και ενός υψηλού $ 0.00025604, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAV είναι $ 0.02539264, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00015716.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAV έχει αλλάξει κατά -0.79% την τελευταία ώρα, -1.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WAVE (WAV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 79.36K$ 79.36K $ 79.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 245.94K$ 245.94K $ 245.94K Προμήθεια Κυκλοφορίας 322.68M 322.68M 322.68M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WAVE είναι $ 79.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAV είναι 322.68M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 245.94K