Wat (WAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Wat (WAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WAT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WAT έχει αλλάξει κατά +14.22% την τελευταία ώρα, -0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Wat (WAT) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Wat είναι $ 213.99K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WAT είναι 420.69B, με συνολική προσφορά 420690000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 213.99K