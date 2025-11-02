USX (USX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Κατώτ. 24H $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Υψηλ. 24H $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Υψηλή συνέχεια $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Χαμηλότερη τιμή $ 0.999188$ 0.999188 $ 0.999188 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.01%

USX (USX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.001. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USX μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.0 και ενός υψηλού $ 1.001, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USX είναι $ 1.017, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.999188.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USX έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

USX (USX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 254.49M$ 254.49M $ 254.49M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 254.49M$ 254.49M $ 254.49M Προμήθεια Κυκλοφορίας 254.39M 254.39M 254.39M Συνολικός Όγκος 254,391,533.06882 254,391,533.06882 254,391,533.06882

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του USX είναι $ 254.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USX είναι 254.39M, με συνολική προσφορά 254391533.06882. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 254.49M