Τιμή του uP Token (UP) Σήμερα

Η live τιμή του uP Token (UP) σήμερα είναι 0.406799 USD. Έχει τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 0.00 USD. UP σε USD η τιμή ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Βασικές επιδόσεις της αγοράς uP Token:

- Ο 24ωρος όγκος συναλλαγών είναι $ 69.17K USD

- uP Token η αλλαγή τιμή εντός των ημερών είναι +2.33%

- Έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο 0.00 USD

Λάβετε ενημερώσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο για την τιμή UP και USD στη MEXC. Μείνετε ενημερωμένοι με τα πιο πρόσφατα δεδομένα και την ανάλυση της αγοράς. Είναι απαραίτητο για να λαμβάνετε έξυπνες αποφάσεις συναλλαγών στην αγορά κρυπτονομισμάτων που λειτουργεί με ταχείς ρυθμούς. Η MEXC είναι η πλατφόρμα για ακριβείς πληροφορίες τιμής UP.