Unit Pump (UPUMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00445276 Υψηλ. 24H $ 0.00479957 Υψηλή συνέχεια $ 0.00878431 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00228745 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.50%

Unit Pump (UPUMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00454665. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UPUMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00445276 και ενός υψηλού $ 0.00479957, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UPUMP είναι $ 0.00878431, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00228745.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UPUMP έχει αλλάξει κατά +1.02% την τελευταία ώρα, -2.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Unit Pump (UPUMP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 144.38M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.53B Προμήθεια Κυκλοφορίας 31.90B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unit Pump είναι $ 144.38M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UPUMP είναι 31.90B, με συνολική προσφορά 1000000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.53B