Unit Plasma (UXPL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.285357 $ 0.285357 $ 0.285357 Κατώτ. 24H $ 0.306654 $ 0.306654 $ 0.306654 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.285357$ 0.285357 $ 0.285357 Υψηλ. 24H $ 0.306654$ 0.306654 $ 0.306654 Υψηλή συνέχεια $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Χαμηλότερη τιμή $ 0.284294$ 0.284294 $ 0.284294 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.48% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.87% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.87%

Unit Plasma (UXPL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.292607. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UXPL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.285357 και ενός υψηλού $ 0.306654, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UXPL είναι $ 1.57, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.284294.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UXPL έχει αλλάξει κατά +0.48% την τελευταία ώρα, -1.81% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Unit Plasma (UXPL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 105.30M$ 105.30M $ 105.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.92B$ 2.92B $ 2.92B Προμήθεια Κυκλοφορίας 360.06M 360.06M 360.06M Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unit Plasma είναι $ 105.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UXPL είναι 360.06M, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.92B