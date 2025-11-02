Unchained (UNCHAINED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -16.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.46%

Unchained (UNCHAINED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές UNCHAINED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του UNCHAINED είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το UNCHAINED έχει αλλάξει κατά -0.54% την τελευταία ώρα, -16.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Unchained (UNCHAINED) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 79.88K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 79.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.91M Συνολικός Όγκος 999,907,427.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Unchained είναι $ 79.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του UNCHAINED είναι 999.91M, με συνολική προσφορά 999907427.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 79.88K