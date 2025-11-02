Tuff (TUFF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003336 $ 0.00003336 $ 0.00003336 Κατώτ. 24H $ 0.0000338 $ 0.0000338 $ 0.0000338 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003336$ 0.00003336 $ 0.00003336 Υψηλ. 24H $ 0.0000338$ 0.0000338 $ 0.0000338 Υψηλή συνέχεια $ 0.00226927$ 0.00226927 $ 0.00226927 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003321$ 0.00003321 $ 0.00003321 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.82%

Tuff (TUFF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003319. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TUFF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003336 και ενός υψηλού $ 0.0000338, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TUFF είναι $ 0.00226927, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003321.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TUFF έχει αλλάξει κατά -0.52% την τελευταία ώρα, -0.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tuff (TUFF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.96M 999.96M 999.96M Συνολικός Όγκος 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tuff είναι $ 33.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TUFF είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999964159.954774. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 33.19K