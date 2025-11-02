Treehouse AVAX (TAVAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 23.0 Υψηλ. 24H $ 23.42 Υψηλή συνέχεια $ 43.51 Χαμηλότερη τιμή $ 12.16 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.63%

Treehouse AVAX (TAVAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $23.42. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TAVAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 23.0 και ενός υψηλού $ 23.42, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TAVAX είναι $ 43.51, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 12.16.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TAVAX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Treehouse AVAX (TAVAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.06M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.06M Προμήθεια Κυκλοφορίας 45.29K Συνολικός Όγκος 45,292.05834230183

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Treehouse AVAX είναι $ 1.06M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TAVAX είναι 45.29K, με συνολική προσφορά 45292.05834230183. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.06M