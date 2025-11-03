Tickeron (TICKERON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.69%

Tickeron (TICKERON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TICKERON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TICKERON είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TICKERON έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, -1.17% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tickeron (TICKERON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 45.50K$ 45.50K $ 45.50K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 45.50K$ 45.50K $ 45.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 875.03M 875.03M 875.03M Συνολικός Όγκος 875,027,534.423395 875,027,534.423395 875,027,534.423395

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tickeron είναι $ 45.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TICKERON είναι 875.03M, με συνολική προσφορά 875027534.423395. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 45.50K