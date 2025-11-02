Taboo (TABOO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00004028 $ 0.00004028 $ 0.00004028 Κατώτ. 24H $ 0.00004087 $ 0.00004087 $ 0.00004087 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00004028$ 0.00004028 $ 0.00004028 Υψηλ. 24H $ 0.00004087$ 0.00004087 $ 0.00004087 Υψηλή συνέχεια $ 0.063936$ 0.063936 $ 0.063936 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003722$ 0.00003722 $ 0.00003722 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.73%

Taboo (TABOO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004029. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TABOO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004028 και ενός υψηλού $ 0.00004087, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TABOO είναι $ 0.063936, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003722.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TABOO έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -0.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Taboo (TABOO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 394.11K$ 394.11K $ 394.11K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 394.11K$ 394.11K $ 394.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.78B 9.78B 9.78B Συνολικός Όγκος 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Taboo είναι $ 394.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TABOO είναι 9.78B, με συνολική προσφορά 9782678080.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 394.11K