Η σημερινή ζωντανή τιμή Taboo είναι 0.00004029 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TABOO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TABOO εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Taboo είναι 0.00004029 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TABOO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TABOO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TABOO

Πληροφορίες Τιμής TABOO

Τι είναι το TABOO

Επίσημος Ιστότοπος TABOO

Tokenomics TABOO

Προβλέψεις Τιμών TABOO

Taboo Λογότ.

Taboo Τιμή (TABOO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 TABOO σε USD

--
----
-0.70%1D
mexc
USD
Taboo (TABOO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Taboo (TABOO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00004028
$ 0.00004028$ 0.00004028
Κατώτ. 24H
$ 0.00004087
$ 0.00004087$ 0.00004087
Υψηλ. 24H

$ 0.00004028
$ 0.00004028$ 0.00004028

$ 0.00004087
$ 0.00004087$ 0.00004087

$ 0.063936
$ 0.063936$ 0.063936

$ 0.00003722
$ 0.00003722$ 0.00003722

-0.21%

-0.76%

-9.73%

-9.73%

Taboo (TABOO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004029. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TABOO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004028 και ενός υψηλού $ 0.00004087, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TABOO είναι $ 0.063936, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003722.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TABOO έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -0.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Taboo (TABOO) Πληροφορίες αγοράς

$ 394.11K
$ 394.11K$ 394.11K

--
----

$ 394.11K
$ 394.11K$ 394.11K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Taboo είναι $ 394.11K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TABOO είναι 9.78B, με συνολική προσφορά 9782678080.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 394.11K

Taboo (TABOO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Taboo σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Taboo σε USD ήταν $ -0.0000050550.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Taboo σε USD ήταν $ +0.0000022056.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Taboo σε USD ήταν $ -0.0000323772144528708.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.76%
30 ημέρες$ -0.0000050550-12.54%
60 Ημέρες$ +0.0000022056+5.47%
90 Ημέρες$ -0.0000323772144528708-44.55%

Τι είναι Taboo (TABOO)

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

Taboo (TABOO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Taboo Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Taboo (TABOO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Taboo (TABOO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Taboo.

Ελέγξτε την Taboo πρόβλεψη τιμής τώρα!

TABOO σε Τοπικά Νομίσματα

Taboo (TABOO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Taboo (TABOO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TABOO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Taboo (TABOO)

Πόσο αξίζει το Taboo (TABOO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TABOO στο USD είναι 0.00004029 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TABOO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TABOO σε USD είναι $ 0.00004029. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Taboo;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TABOO είναι $ 394.11K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TABOO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TABOO είναι 9.78B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TABOO;
Το TABOO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.063936 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TABOO;
Το TABOO είχε τιμή ATL ύψους 0.00003722 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TABOO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TABOO είναι -- USD.
Θα ανέβει το TABOO υψηλότερα φέτος;
Το TABOO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TABOO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
ΔΗΜ.

