Squill (SQUILL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.111228 $ 0.111228 $ 0.111228 Κατώτ. 24H $ 0.11491 $ 0.11491 $ 0.11491 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.111228$ 0.111228 $ 0.111228 Υψηλ. 24H $ 0.11491$ 0.11491 $ 0.11491 Υψηλή συνέχεια $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Χαμηλότερη τιμή $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.57%

Squill (SQUILL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.111234. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SQUILL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.111228 και ενός υψηλού $ 0.11491, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SQUILL είναι $ 0.523435, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.069945.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SQUILL έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, -2.20% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Squill (SQUILL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 395.30K$ 395.30K $ 395.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.54M 3.54M 3.54M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Squill είναι $ 395.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SQUILL είναι 3.54M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.12M