SparkDEX (SPRK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02351428 $ 0.02351428 $ 0.02351428 Κατώτ. 24H $ 0.02460712 $ 0.02460712 $ 0.02460712 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02351428$ 0.02351428 $ 0.02351428 Υψηλ. 24H $ 0.02460712$ 0.02460712 $ 0.02460712 Υψηλή συνέχεια $ 0.04726344$ 0.04726344 $ 0.04726344 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01998888$ 0.01998888 $ 0.01998888 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.47%

SparkDEX (SPRK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02435481. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPRK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02351428 και ενός υψηλού $ 0.02460712, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPRK είναι $ 0.04726344, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01998888.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPRK έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, +3.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SparkDEX (SPRK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 24.21M$ 24.21M $ 24.21M Προμήθεια Κυκλοφορίας 65.56M 65.56M 65.56M Συνολικός Όγκος 995,930,974.0 995,930,974.0 995,930,974.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SparkDEX είναι $ 1.59M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPRK είναι 65.56M, με συνολική προσφορά 995930974.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.21M