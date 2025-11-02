SOLPUMP (SOLPUMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01344922 $ 0.01344922 $ 0.01344922 Κατώτ. 24H $ 0.01541677 $ 0.01541677 $ 0.01541677 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01344922$ 0.01344922 $ 0.01344922 Υψηλ. 24H $ 0.01541677$ 0.01541677 $ 0.01541677 Υψηλή συνέχεια $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.06%

SOLPUMP (SOLPUMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01474072. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOLPUMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01344922 και ενός υψηλού $ 0.01541677, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOLPUMP είναι $ 0.02417307, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00712638.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOLPUMP έχει αλλάξει κατά +0.25% την τελευταία ώρα, +9.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SOLPUMP (SOLPUMP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Προμήθεια Κυκλοφορίας 93.15M 93.15M 93.15M Συνολικός Όγκος 192,036,125.173047 192,036,125.173047 192,036,125.173047

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SOLPUMP είναι $ 1.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOLPUMP είναι 93.15M, με συνολική προσφορά 192036125.173047. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.83M