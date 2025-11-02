Solid (SOLID) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.942544 $ 0.942544 $ 0.942544 Κατώτ. 24H $ 0.960689 $ 0.960689 $ 0.960689 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.942544$ 0.942544 $ 0.942544 Υψηλ. 24H $ 0.960689$ 0.960689 $ 0.960689 Υψηλή συνέχεια $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Χαμηλότερη τιμή $ 0.342748$ 0.342748 $ 0.342748 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.57% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.74% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.74%

Solid (SOLID) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.941965. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SOLID μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.942544 και ενός υψηλού $ 0.960689, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SOLID είναι $ 1.093, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.342748.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SOLID έχει αλλάξει κατά -0.57% την τελευταία ώρα, -1.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Solid (SOLID) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 76.30K$ 76.30K $ 76.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 76.30K$ 76.30K $ 76.30K Προμήθεια Κυκλοφορίας 81.05K 81.05K 81.05K Συνολικός Όγκος 81,051.025686 81,051.025686 81,051.025686

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Solid είναι $ 76.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SOLID είναι 81.05K, με συνολική προσφορά 81051.025686. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 76.30K