SolControl (SCTRL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00296632$ 0.00296632 $ 0.00296632 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.60%

SolControl (SCTRL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SCTRL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SCTRL είναι $ 0.00296632, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SCTRL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SolControl (SCTRL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 439.78K$ 439.78K $ 439.78K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 439.78K$ 439.78K $ 439.78K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.01B 1.01B 1.01B Συνολικός Όγκος 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SolControl είναι $ 439.78K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SCTRL είναι 1.01B, με συνολική προσφορά 1011714374.29149. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 439.78K