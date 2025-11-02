SmartPractice (SMRT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00122283$ 0.00122283 $ 0.00122283 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +10.94%

SmartPractice (SMRT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SMRT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SMRT είναι $ 0.00122283, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SMRT έχει αλλάξει κατά -1.35% την τελευταία ώρα, -3.81% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SmartPractice (SMRT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 178.94K$ 178.94K $ 178.94K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 178.94K$ 178.94K $ 178.94K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.98M 999.98M 999.98M Συνολικός Όγκος 999,976,708.5703362 999,976,708.5703362 999,976,708.5703362

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SmartPractice είναι $ 178.94K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SMRT είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999976708.5703362. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 178.94K