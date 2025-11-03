SHILLGUY (SHILL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00450327$ 0.00450327 $ 0.00450327 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.67%

SHILLGUY (SHILL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SHILL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SHILL είναι $ 0.00450327, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SHILL έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -0.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SHILLGUY (SHILL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.41M 999.41M 999.41M Συνολικός Όγκος 999,412,452.389919 999,412,452.389919 999,412,452.389919

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SHILLGUY είναι $ 17.00K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SHILL είναι 999.41M, με συνολική προσφορά 999412452.389919. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.00K