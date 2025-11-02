Sharp Token (SHARP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00589265 $ 0.00589265 $ 0.00589265 Κατώτ. 24H $ 0.00689212 $ 0.00689212 $ 0.00689212 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00589265$ 0.00589265 $ 0.00589265 Υψηλ. 24H $ 0.00689212$ 0.00689212 $ 0.00689212 Υψηλή συνέχεια $ 0.0120001$ 0.0120001 $ 0.0120001 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00441049$ 0.00441049 $ 0.00441049 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.07%

Sharp Token (SHARP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00600158. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SHARP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00589265 και ενός υψηλού $ 0.00689212, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SHARP είναι $ 0.0120001, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00441049.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SHARP έχει αλλάξει κατά -4.08% την τελευταία ώρα, -7.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sharp Token (SHARP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.86M$ 17.86M $ 17.86M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 409.35M$ 409.35M $ 409.35M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.98B 2.98B 2.98B Συνολικός Όγκος 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sharp Token είναι $ 17.86M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SHARP είναι 2.98B, με συνολική προσφορά 68230000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 409.35M