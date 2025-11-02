Shack Token (SHACK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02704053 $ 0.02704053 $ 0.02704053 Κατώτ. 24H $ 0.02854542 $ 0.02854542 $ 0.02854542 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02704053$ 0.02704053 $ 0.02704053 Υψηλ. 24H $ 0.02854542$ 0.02854542 $ 0.02854542 Υψηλή συνέχεια $ 0.02941519$ 0.02941519 $ 0.02941519 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00495461$ 0.00495461 $ 0.00495461 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.66% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.48%

Shack Token (SHACK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02840402. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SHACK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02704053 και ενός υψηλού $ 0.02854542, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SHACK είναι $ 0.02941519, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00495461.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SHACK έχει αλλάξει κατά +0.66% την τελευταία ώρα, +4.88% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Shack Token (SHACK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.30M$ 11.30M $ 11.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 28.43M$ 28.43M $ 28.43M Προμήθεια Κυκλοφορίας 397.61M 397.61M 397.61M Συνολικός Όγκος 999,994,840.64013 999,994,840.64013 999,994,840.64013

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Shack Token είναι $ 11.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SHACK είναι 397.61M, με συνολική προσφορά 999994840.64013. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.43M