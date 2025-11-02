ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Shack Token είναι 0.02840402 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SHACK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SHACK εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Shack Token είναι 0.02840402 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SHACK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SHACK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SHACK

Πληροφορίες Τιμής SHACK

Τι είναι το SHACK

Whitepaper SHACK

Επίσημος Ιστότοπος SHACK

Tokenomics SHACK

Προβλέψεις Τιμών SHACK

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Shack Token Λογότ.

Shack Token Τιμή (SHACK)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SHACK σε USD

$0.0284122
$0.0284122$0.0284122
+4.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Shack Token (SHACK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:22:57 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.02704053
$ 0.02704053$ 0.02704053
Κατώτ. 24H
$ 0.02854542
$ 0.02854542$ 0.02854542
Υψηλ. 24H

$ 0.02704053
$ 0.02704053$ 0.02704053

$ 0.02854542
$ 0.02854542$ 0.02854542

$ 0.02941519
$ 0.02941519$ 0.02941519

$ 0.00495461
$ 0.00495461$ 0.00495461

+0.66%

+4.88%

+5.48%

+5.48%

Shack Token (SHACK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02840402. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SHACK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02704053 και ενός υψηλού $ 0.02854542, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SHACK είναι $ 0.02941519, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00495461.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SHACK έχει αλλάξει κατά +0.66% την τελευταία ώρα, +4.88% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Shack Token (SHACK) Πληροφορίες αγοράς

$ 11.30M
$ 11.30M$ 11.30M

--
----

$ 28.43M
$ 28.43M$ 28.43M

397.61M
397.61M 397.61M

999,994,840.64013
999,994,840.64013 999,994,840.64013

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Shack Token είναι $ 11.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SHACK είναι 397.61M, με συνολική προσφορά 999994840.64013. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.43M

Shack Token (SHACK) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Shack Token σε USD ήταν $ +0.00132198.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Shack Token σε USD ήταν $ +0.0184138148.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Shack Token σε USD ήταν $ +0.0994612604.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Shack Token σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00132198+4.88%
30 ημέρες$ +0.0184138148+64.83%
60 Ημέρες$ +0.0994612604+350.17%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Shack Token (SHACK) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Shack Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Shack Token (SHACK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Shack Token (SHACK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Shack Token.

Ελέγξτε την Shack Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

SHACK σε Τοπικά Νομίσματα

Shack Token (SHACK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Shack Token (SHACK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SHACK token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Shack Token (SHACK)

Πόσο αξίζει το Shack Token (SHACK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SHACK στο USD είναι 0.02840402 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SHACK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SHACK σε USD είναι $ 0.02840402. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Shack Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SHACK είναι $ 11.30M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SHACK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SHACK είναι 397.61M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SHACK;
Το SHACK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.02941519 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SHACK;
Το SHACK είχε τιμή ATL ύψους 0.00495461 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SHACK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SHACK είναι -- USD.
Θα ανέβει το SHACK υψηλότερα φέτος;
Το SHACK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SHACK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:22:57 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,350.00
$110,350.00$110,350.00

+0.05%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,845.69
$3,845.69$3,845.69

-1.28%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02927
$0.02927$0.02927

-2.59%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.21
$184.21$184.21

-1.18%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,452.61
$1,452.61$1,452.61

+0.16%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,350.00
$110,350.00$110,350.00

+0.05%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,845.69
$3,845.69$3,845.69

-1.28%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.21
$184.21$184.21

-1.18%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.58
$90.58$90.58

+27.73%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5155
$2.5155$2.5155

+0.58%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.0450
$1.0450$1.0450

+1,990.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05672
$0.05672$0.05672

+183.60%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08388
$0.08388$0.08388

-0.55%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.0450
$1.0450$1.0450

+1,990.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0052077
$0.0052077$0.0052077

+155.31%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000010
$0.000000000000000000000010$0.000000000000000000000010

+100.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.507880
$2.507880$2.507880

+74.73%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06857
$0.06857$0.06857

+57.41%