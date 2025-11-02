ROY (ROY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00116298 $ 0.00116298 $ 0.00116298 Κατώτ. 24H $ 0.00144144 $ 0.00144144 $ 0.00144144 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00116298$ 0.00116298 $ 0.00116298 Υψηλ. 24H $ 0.00144144$ 0.00144144 $ 0.00144144 Υψηλή συνέχεια $ 0.00608046$ 0.00608046 $ 0.00608046 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00048689$ 0.00048689 $ 0.00048689 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.36%

ROY (ROY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00122974. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ROY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00116298 και ενός υψηλού $ 0.00144144, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ROY είναι $ 0.00608046, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00048689.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ROY έχει αλλάξει κατά +1.39% την τελευταία ώρα, -11.83% τις τελευταίες 24 ώρες και -33.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ROY (ROY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,995,954.434653 999,995,954.434653 999,995,954.434653

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ROY είναι $ 1.23M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ROY είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999995954.434653. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.23M