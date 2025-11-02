Robora (RBR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01873616 $ 0.01873616 $ 0.01873616 Κατώτ. 24H $ 0.02196044 $ 0.02196044 $ 0.02196044 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01873616$ 0.01873616 $ 0.01873616 Υψηλ. 24H $ 0.02196044$ 0.02196044 $ 0.02196044 Υψηλή συνέχεια $ 0.210107$ 0.210107 $ 0.210107 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01295042$ 0.01295042 $ 0.01295042 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.30%

Robora (RBR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01951614. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RBR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01873616 και ενός υψηλού $ 0.02196044, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RBR είναι $ 0.210107, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01295042.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RBR έχει αλλάξει κατά -2.18% την τελευταία ώρα, -7.78% τις τελευταίες 24 ώρες και -27.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Robora (RBR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Προμήθεια Κυκλοφορίας 68.01M 68.01M 68.01M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Robora είναι $ 1.33M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RBR είναι 68.01M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.95M