RingDAO (RING) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.0011222 Υψηλ. 24H $ 0.00114069 Υψηλή συνέχεια $ 0.30361 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.20% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.91%

RingDAO (RING) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00112724. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RING μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0011222 και ενός υψηλού $ 0.00114069, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RING είναι $ 0.30361, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RING έχει αλλάξει κατά +0.20% την τελευταία ώρα, -0.38% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

RingDAO (RING) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.91M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.70B Συνολικός Όγκος 2,099,840,210.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του RingDAO είναι $ 1.91M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RING είναι 1.70B, με συνολική προσφορά 2099840210.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.37M