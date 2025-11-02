Reply (REPLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00000732$ 0.00000732 $ 0.00000732 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +28.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +28.79%

Reply (REPLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές REPLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του REPLY είναι $ 0.00000732, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το REPLY έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -4.45% τις τελευταίες 24 ώρες και +28.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Reply (REPLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 70.64K$ 70.64K $ 70.64K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 73.06K$ 73.06K $ 73.06K Προμήθεια Κυκλοφορίας 96.68B 96.68B 96.68B Συνολικός Όγκος 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Reply είναι $ 70.64K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του REPLY είναι 96.68B, με συνολική προσφορά 99999999999.99998. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 73.06K