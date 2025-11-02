RAGE GUY (RAGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00138943 $ 0.00138943 $ 0.00138943 Κατώτ. 24H $ 0.00157625 $ 0.00157625 $ 0.00157625 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00138943$ 0.00138943 $ 0.00138943 Υψηλ. 24H $ 0.00157625$ 0.00157625 $ 0.00157625 Υψηλή συνέχεια $ 0.00592337$ 0.00592337 $ 0.00592337 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00021799$ 0.00021799 $ 0.00021799 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.44%

RAGE GUY (RAGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00140828. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RAGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00138943 και ενός υψηλού $ 0.00157625, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RAGE είναι $ 0.00592337, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00021799.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RAGE έχει αλλάξει κατά +1.36% την τελευταία ώρα, -4.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -41.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

RAGE GUY (RAGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Προμήθεια Κυκλοφορίας 984.02M 984.02M 984.02M Συνολικός Όγκος 984,024,868.249868 984,024,868.249868 984,024,868.249868

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του RAGE GUY είναι $ 1.38M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RAGE είναι 984.02M, με συνολική προσφορά 984024868.249868. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.38M