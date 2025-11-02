Queen Kitty (QKITTY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00113352$ 0.00113352 $ 0.00113352 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.94% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.96%

Queen Kitty (QKITTY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QKITTY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QKITTY είναι $ 0.00113352, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QKITTY έχει αλλάξει κατά -0.94% την τελευταία ώρα, -2.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.96% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Queen Kitty (QKITTY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 623.83K$ 623.83K $ 623.83K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 623.83K$ 623.83K $ 623.83K Προμήθεια Κυκλοφορίας 995.53M 995.53M 995.53M Συνολικός Όγκος 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Queen Kitty είναι $ 623.83K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QKITTY είναι 995.53M, με συνολική προσφορά 995531623.5120468. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 623.83K