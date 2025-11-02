Quantlink (QLK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00015912 $ 0.00015912 $ 0.00015912 Κατώτ. 24H $ 0.00016103 $ 0.00016103 $ 0.00016103 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00015912$ 0.00015912 $ 0.00015912 Υψηλ. 24H $ 0.00016103$ 0.00016103 $ 0.00016103 Υψηλή συνέχεια $ 0.080298$ 0.080298 $ 0.080298 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00015735$ 0.00015735 $ 0.00015735 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -89.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -89.37%

Quantlink (QLK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015972. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QLK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00015912 και ενός υψηλού $ 0.00016103, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QLK είναι $ 0.080298, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00015735.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QLK έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.20% τις τελευταίες 24 ώρες και -89.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Quantlink (QLK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Quantlink είναι $ 15.97K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QLK είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 15.97K