QPAY (QPAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00229527$ 0.00229527 $ 0.00229527 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +5.81% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.33%

QPAY (QPAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QPAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QPAY είναι $ 0.00229527, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QPAY έχει αλλάξει κατά +5.81% την τελευταία ώρα, -10.15% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

QPAY (QPAY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 145.00K$ 145.00K $ 145.00K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 145.00K$ 145.00K $ 145.00K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του QPAY είναι $ 145.00K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QPAY είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 145.00K