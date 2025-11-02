PumpMeme (PM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Κατώτ. 24H $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Υψηλ. 24H $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Υψηλή συνέχεια $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Χαμηλότερη τιμή $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.26%

PumpMeme (PM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.13. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PM μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.12 και ενός υψηλού $ 1.14, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PM είναι $ 1.15, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.026.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PM έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, -0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PumpMeme (PM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 26.06M$ 26.06M $ 26.06M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 113.32M$ 113.32M $ 113.32M Προμήθεια Κυκλοφορίας 23.00M 23.00M 23.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PumpMeme είναι $ 26.06M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PM είναι 23.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 113.32M