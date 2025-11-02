pSOL (PSOL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 183.88 $ 183.88 $ 183.88 Κατώτ. 24H $ 186.92 $ 186.92 $ 186.92 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 183.88$ 183.88 $ 183.88 Υψηλ. 24H $ 186.92$ 186.92 $ 186.92 Υψηλή συνέχεια $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 Χαμηλότερη τιμή $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.01%

pSOL (PSOL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $185.24. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PSOL μεταξύ ενός χαμηλού $ 183.88 και ενός υψηλού $ 186.92, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PSOL είναι $ 253.13, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 173.55.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PSOL έχει αλλάξει κατά +0.11% την τελευταία ώρα, -0.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

pSOL (PSOL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 494.73K$ 494.73K $ 494.73K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 494.73K$ 494.73K $ 494.73K Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.67K 2.67K 2.67K Συνολικός Όγκος 2,669.939509696 2,669.939509696 2,669.939509696

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του pSOL είναι $ 494.73K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PSOL είναι 2.67K, με συνολική προσφορά 2669.939509696. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 494.73K