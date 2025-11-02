PoolFans (FANS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001022 Υψηλ. 24H $ 0.00001239 Υψηλή συνέχεια $ 0.00001958 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000471 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.86% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.43%

PoolFans (FANS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001095. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FANS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001022 και ενός υψηλού $ 0.00001239, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FANS είναι $ 0.00001958, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000471.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FANS έχει αλλάξει κατά -0.86% την τελευταία ώρα, +6.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PoolFans (FANS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.10M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.10M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PoolFans είναι $ 1.10M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FANS είναι 100.00B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.10M