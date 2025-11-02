Polypump (POLYPUMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000085 Κατώτ. 24H $ 0.00000868 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00038177 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000085 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.02%

Polypump (POLYPUMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000854. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POLYPUMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000085 και ενός υψηλού $ 0.00000868, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POLYPUMP είναι $ 0.00038177, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000085.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POLYPUMP έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Polypump (POLYPUMP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.54K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Polypump είναι $ 8.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POLYPUMP είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.54K