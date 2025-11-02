Polyagent (POLYAGENT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00004044 $ 0.00004044 $ 0.00004044 Κατώτ. 24H $ 0.00004728 $ 0.00004728 $ 0.00004728 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00004044$ 0.00004044 $ 0.00004044 Υψηλ. 24H $ 0.00004728$ 0.00004728 $ 0.00004728 Υψηλή συνέχεια $ 0.00213733$ 0.00213733 $ 0.00213733 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003959$ 0.00003959 $ 0.00003959 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.32%

Polyagent (POLYAGENT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004306. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POLYAGENT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004044 και ενός υψηλού $ 0.00004728, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POLYAGENT είναι $ 0.00213733, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003959.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POLYAGENT έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, +2.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Polyagent (POLYAGENT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 43.06K$ 43.06K $ 43.06K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 43.06K$ 43.06K $ 43.06K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.95M 999.95M 999.95M Συνολικός Όγκος 999,950,693.949337 999,950,693.949337 999,950,693.949337

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Polyagent είναι $ 43.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POLYAGENT είναι 999.95M, με συνολική προσφορά 999950693.949337. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 43.06K