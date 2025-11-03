POKI (POKI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001609 $ 0.00001609 $ 0.00001609 Κατώτ. 24H $ 0.00001674 $ 0.00001674 $ 0.00001674 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001609$ 0.00001609 $ 0.00001609 Υψηλ. 24H $ 0.00001674$ 0.00001674 $ 0.00001674 Υψηλή συνέχεια $ 0.00106015$ 0.00106015 $ 0.00106015 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001609$ 0.00001609 $ 0.00001609 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.42%

POKI (POKI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001621. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές POKI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001609 και ενός υψηλού $ 0.00001674, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του POKI είναι $ 0.00106015, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001609.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το POKI έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -2.20% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

POKI (POKI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.21K$ 16.21K $ 16.21K Προμήθεια Κυκλοφορίας 984.13M 984.13M 984.13M Συνολικός Όγκος 999,921,161.87401 999,921,161.87401 999,921,161.87401

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του POKI είναι $ 15.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του POKI είναι 984.13M, με συνολική προσφορά 999921161.87401. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.21K