PickleVault (PICKLE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00149678 $ 0.00149678 $ 0.00149678 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00149678$ 0.00149678 $ 0.00149678 Υψηλή συνέχεια $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +12.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.89%

PickleVault (PICKLE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00106885. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PICKLE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00149678, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PICKLE είναι $ 0.00814848, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PICKLE έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, +12.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PickleVault (PICKLE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 438.23K$ 438.23K $ 438.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 438.23K$ 438.23K $ 438.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 410.00M 410.00M 410.00M Συνολικός Όγκος 409,997,200.244622 409,997,200.244622 409,997,200.244622

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PickleVault είναι $ 438.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PICKLE είναι 410.00M, με συνολική προσφορά 409997200.244622. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 438.23K