PepeNode (PEPENODE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +40.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +40.32%

PepeNode (PEPENODE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEPENODE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEPENODE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEPENODE έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, +3.78% τις τελευταίες 24 ώρες και +40.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PepeNode (PEPENODE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69B 420.69B 420.69B Συνολικός Όγκος 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PepeNode είναι $ 2.28M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEPENODE είναι 420.69B, με συνολική προσφορά 420690000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.28M