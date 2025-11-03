OnlyBruvs (BRUVS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002216 $ 0.00002216 $ 0.00002216 Κατώτ. 24H $ 0.00002252 $ 0.00002252 $ 0.00002252 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002216$ 0.00002216 $ 0.00002216 Υψηλ. 24H $ 0.00002252$ 0.00002252 $ 0.00002252 Υψηλή συνέχεια $ 0.00091545$ 0.00091545 $ 0.00091545 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002177$ 0.00002177 $ 0.00002177 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.71%

OnlyBruvs (BRUVS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002229. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BRUVS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002216 και ενός υψηλού $ 0.00002252, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BRUVS είναι $ 0.00091545, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002177.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BRUVS έχει αλλάξει κατά +0.16% την τελευταία ώρα, -0.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OnlyBruvs (BRUVS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 22.29K$ 22.29K $ 22.29K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.94M 999.94M 999.94M Συνολικός Όγκος 999,943,403.2902949 999,943,403.2902949 999,943,403.2902949

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OnlyBruvs είναι $ 22.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BRUVS είναι 999.94M, με συνολική προσφορά 999943403.2902949. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 22.29K