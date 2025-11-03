OneRing (RING) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00751496 $ 0.00751496 $ 0.00751496 Κατώτ. 24H $ 0.00782102 $ 0.00782102 $ 0.00782102 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00751496$ 0.00751496 $ 0.00751496 Υψηλ. 24H $ 0.00782102$ 0.00782102 $ 0.00782102 Υψηλή συνέχεια $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.18%

OneRing (RING) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00756236. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RING μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00751496 και ενός υψηλού $ 0.00782102, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RING είναι $ 4.81, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00215211.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RING έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, -0.48% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OneRing (RING) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 51.46K$ 51.46K $ 51.46K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 716.60K$ 716.60K $ 716.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.80M 6.80M 6.80M Συνολικός Όγκος 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OneRing είναι $ 51.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RING είναι 6.80M, με συνολική προσφορά 94753393.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 716.60K