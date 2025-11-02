Omnipair (OMFG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.521936 $ 0.521936 $ 0.521936 Κατώτ. 24H $ 0.561482 $ 0.561482 $ 0.561482 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.521936$ 0.521936 $ 0.521936 Υψηλ. 24H $ 0.561482$ 0.561482 $ 0.561482 Υψηλή συνέχεια $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Χαμηλότερη τιμή $ 0.335642$ 0.335642 $ 0.335642 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.99%

Omnipair (OMFG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.532984. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OMFG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.521936 και ενός υψηλού $ 0.561482, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OMFG είναι $ 1.86, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.335642.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OMFG έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, +0.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Omnipair (OMFG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.39M$ 6.39M $ 6.39M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.39M$ 6.39M $ 6.39M Προμήθεια Κυκλοφορίας 12.00M 12.00M 12.00M Συνολικός Όγκος 11,999,979.300138 11,999,979.300138 11,999,979.300138

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Omnipair είναι $ 6.39M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OMFG είναι 12.00M, με συνολική προσφορά 11999979.300138. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.39M