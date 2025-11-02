NONOS (NOX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00839743 Υψηλ. 24H $ 0.01025237 Υψηλή συνέχεια $ 0.01143162 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0010326 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.92% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +27.61%

NONOS (NOX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00963987. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NOX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00839743 και ενός υψηλού $ 0.01025237, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NOX είναι $ 0.01143162, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0010326.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NOX έχει αλλάξει κατά -1.92% την τελευταία ώρα, -5.97% τις τελευταίες 24 ώρες και +27.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NONOS (NOX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.73M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.73M Προμήθεια Κυκλοφορίας 798.36M Συνολικός Όγκος 798,362,221.5469283

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NONOS είναι $ 7.73M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NOX είναι 798.36M, με συνολική προσφορά 798362221.5469283. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.73M