Mooncat (MOONCAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00153011 $ 0.00153011 $ 0.00153011 Κατώτ. 24H $ 0.00178548 $ 0.00178548 $ 0.00178548 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00153011$ 0.00153011 $ 0.00153011 Υψηλ. 24H $ 0.00178548$ 0.00178548 $ 0.00178548 Υψηλή συνέχεια $ 0.00888346$ 0.00888346 $ 0.00888346 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00153011$ 0.00153011 $ 0.00153011 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -9.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.64%

Mooncat (MOONCAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00161038. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOONCAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00153011 και ενός υψηλού $ 0.00178548, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOONCAT είναι $ 0.00888346, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00153011.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOONCAT έχει αλλάξει κατά -0.09% την τελευταία ώρα, -9.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mooncat (MOONCAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.90M 999.90M 999.90M Συνολικός Όγκος 999,898,597.934905 999,898,597.934905 999,898,597.934905

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mooncat είναι $ 1.61M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOONCAT είναι 999.90M, με συνολική προσφορά 999898597.934905. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.61M