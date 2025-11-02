Moolah (MOOLAH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.01197712 Υψηλ. 24H $ 0.01318652 Υψηλή συνέχεια $ 0.01318652 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0034949 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.82% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +43.18%

Moolah (MOOLAH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01298508. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOOLAH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01197712 και ενός υψηλού $ 0.01318652, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOOLAH είναι $ 0.01318652, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0034949.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOOLAH έχει αλλάξει κατά -0.82% την τελευταία ώρα, +4.08% τις τελευταίες 24 ώρες και +43.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Moolah (MOOLAH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.06M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.06M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Moolah είναι $ 13.06M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOOLAH είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.06M