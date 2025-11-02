Mintify (MINT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00110226 $ 0.00110226 $ 0.00110226 Κατώτ. 24H $ 0.00111446 $ 0.00111446 $ 0.00111446 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00110226$ 0.00110226 $ 0.00110226 Υψηλ. 24H $ 0.00111446$ 0.00111446 $ 0.00111446 Υψηλή συνέχεια $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00104497$ 0.00104497 $ 0.00104497 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.28%

Mintify (MINT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00108794. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MINT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00110226 και ενός υψηλού $ 0.00111446, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MINT είναι $ 0.059905, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00104497.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MINT έχει αλλάξει κατά -1.50% την τελευταία ώρα, -1.68% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mintify (MINT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 543.79K$ 543.79K $ 543.79K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Προμήθεια Κυκλοφορίας 493.00M 493.00M 493.00M Συνολικός Όγκος 999,995,230.2968059 999,995,230.2968059 999,995,230.2968059

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mintify είναι $ 543.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MINT είναι 493.00M, με συνολική προσφορά 999995230.2968059. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.10M