Midas mHYPER (MHYPER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Κατώτ. 24H $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Υψηλ. 24H $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Υψηλή συνέχεια $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Χαμηλότερη τιμή $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.15%

Midas mHYPER (MHYPER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.049. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MHYPER μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.049 και ενός υψηλού $ 1.049, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MHYPER είναι $ 1.049, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.024.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MHYPER έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 249.98M$ 249.98M $ 249.98M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 249.98M$ 249.98M $ 249.98M Προμήθεια Κυκλοφορίας 238.29M 238.29M 238.29M Συνολικός Όγκος 238,285,164.6078623 238,285,164.6078623 238,285,164.6078623

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas mHYPER είναι $ 249.98M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MHYPER είναι 238.29M, με συνολική προσφορά 238285164.6078623. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 249.98M