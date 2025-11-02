ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Midas mHYPER είναι 1.049 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MHYPER σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MHYPER εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MHYPER

Πληροφορίες Τιμής MHYPER

Τι είναι το MHYPER

Whitepaper MHYPER

Επίσημος Ιστότοπος MHYPER

Tokenomics MHYPER

Προβλέψεις Τιμών MHYPER

Midas mHYPER Λογότ.

Midas mHYPER Τιμή (MHYPER)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MHYPER σε USD

$1.049
$1.049$1.049
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Midas mHYPER (MHYPER) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:34:39 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
Κατώτ. 24H
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
Υψηλ. 24H

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

0.00%

0.00%

+0.15%

+0.15%

Midas mHYPER (MHYPER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.049. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MHYPER μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.049 και ενός υψηλού $ 1.049, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MHYPER είναι $ 1.049, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.024.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MHYPER έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) Πληροφορίες αγοράς

$ 249.98M
$ 249.98M$ 249.98M

--
----

$ 249.98M
$ 249.98M$ 249.98M

238.29M
238.29M 238.29M

238,285,164.6078623
238,285,164.6078623 238,285,164.6078623

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas mHYPER είναι $ 249.98M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MHYPER είναι 238.29M, με συνολική προσφορά 238285164.6078623. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 249.98M

Midas mHYPER (MHYPER) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Midas mHYPER σε USD ήταν $ 0.0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mHYPER σε USD ήταν $ +0.0130101176.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mHYPER σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mHYPER σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0.00.00%
30 ημέρες$ +0.0130101176+1.24%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Midas mHYPER (MHYPER) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Midas mHYPER Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Midas mHYPER (MHYPER) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Midas mHYPER (MHYPER) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Midas mHYPER.

Ελέγξτε την Midas mHYPER πρόβλεψη τιμής τώρα!

MHYPER σε Τοπικά Νομίσματα

Midas mHYPER (MHYPER) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Midas mHYPER (MHYPER) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MHYPER token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Midas mHYPER (MHYPER)

Πόσο αξίζει το Midas mHYPER (MHYPER) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MHYPER στο USD είναι 1.049 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MHYPER σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MHYPER σε USD είναι $ 1.049. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Midas mHYPER;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MHYPER είναι $ 249.98M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MHYPER;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MHYPER είναι 238.29M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MHYPER;
Το MHYPER πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.049 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MHYPER;
Το MHYPER είχε τιμή ATL ύψους 1.024 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MHYPER;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MHYPER είναι -- USD.
Θα ανέβει το MHYPER υψηλότερα φέτος;
Το MHYPER μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MHYPER πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:34:39 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

