Τι είναι Metaverser (MTVT)

Metaverser is a revolutionary new virtual world that offers players the opportunity to explore, create, and interact in a vast and immersive 3D environment. The Metaverser platform is the first of its kind, allowing players to seamlessly switch between different gaming platforms while still earning rewards and progressing in the game.

Metaverser (MTVT) Πόρος Επίσημος ιστότοπος