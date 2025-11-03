memestock (MEMESTOCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003954 $ 0.00003954 $ 0.00003954 Κατώτ. 24H $ 0.00004646 $ 0.00004646 $ 0.00004646 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003954$ 0.00003954 $ 0.00003954 Υψηλ. 24H $ 0.00004646$ 0.00004646 $ 0.00004646 Υψηλή συνέχεια $ 0.00073559$ 0.00073559 $ 0.00073559 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002784$ 0.00002784 $ 0.00002784 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +11.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.68%

memestock (MEMESTOCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004415. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMESTOCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003954 και ενός υψηλού $ 0.00004646, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMESTOCK είναι $ 0.00073559, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002784.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMESTOCK έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +11.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

memestock (MEMESTOCK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 44.13K$ 44.13K $ 44.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 44.13K$ 44.13K $ 44.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.60M 999.60M 999.60M Συνολικός Όγκος 999,604,470.465284 999,604,470.465284 999,604,470.465284

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του memestock είναι $ 44.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMESTOCK είναι 999.60M, με συνολική προσφορά 999604470.465284. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 44.13K