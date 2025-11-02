Mars Protocol (MARS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0137468 $ 0.0137468 $ 0.0137468 Κατώτ. 24H $ 0.01523265 $ 0.01523265 $ 0.01523265 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0137468$ 0.0137468 $ 0.0137468 Υψηλ. 24H $ 0.01523265$ 0.01523265 $ 0.01523265 Υψηλή συνέχεια $ 0.512804$ 0.512804 $ 0.512804 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.92% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.45%

Mars Protocol (MARS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01424982. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MARS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0137468 και ενός υψηλού $ 0.01523265, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MARS είναι $ 0.512804, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MARS έχει αλλάξει κατά +0.92% την τελευταία ώρα, +0.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mars Protocol (MARS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M Προμήθεια Κυκλοφορίας 266.47M 266.47M 266.47M Συνολικός Όγκος 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mars Protocol είναι $ 3.80M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MARS είναι 266.47M, με συνολική προσφορά 457083938.78. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.51M