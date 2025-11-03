Mambo (MAMBO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.33% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.79%

Mambo (MAMBO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAMBO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAMBO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAMBO έχει αλλάξει κατά +0.33% την τελευταία ώρα, +0.69% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mambo (MAMBO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 41.54K$ 41.54K $ 41.54K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 41.54K$ 41.54K $ 41.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00T 1.00T 1.00T Συνολικός Όγκος 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mambo είναι $ 41.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAMBO είναι 1.00T, με συνολική προσφορά 1000000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 41.54K